Osmangazi Köprüsü'nde polisten kaçan şüpheli Yalova'da uyuşturucuyla yakalandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da polisten kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekipler, çevre illerden temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'daki sokak satıcılarına dağıttığı bilgisine ulaştıkları U.Ö.K. yönetimindeki otomobili takibe aldı.

Osmangazi Köprüsü üzerinde polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kapalı olan bir gişenin bariyerini kırarak Yalova'ya doğru kaçışını sürdürdü.

Ekiplerin ısrarlı takibi sonucu il merkezinde durdurulan araç ile şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 14,70 gram sentetik uyuşturucu, 12,80 gram esrar, 2'si kurusıkı 3 tabanca, pompalı tüfek, 10 fişek, uyuşturucu öğütücüsü ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 cam aparat bulundu.

Uyuşturucu başta olmak üzere birçok suça karıştığı tespit edilen U.Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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