Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı

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YALOVA (AA) - Yalova'da devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devre mülk sahiplerini, yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda kişiyi de devre mülk satışı yapabilme adına kredi çektirerek mağdur ettiği iddia edilen 26 zanlı yakalandı.

Operasyon sonrası yeni mağdur başvurularla gözaltı sayısının da artabileceği belirtildi.

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