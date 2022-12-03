Altınova Belediyesi 4. Uluslararası Resim Sergisi açıldı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde 7 dış ülkeden 11 sanatçı ile 12 Türk ressamın katıldığı Altınova Belediyesi 4. Uluslararası Resim Sergisi törenle açıldı.



Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Belediye Konferans ve Düğün Salonu'nda İlhan Aydan ve Aygül Okutan küratörlüğünde 50 esere yer verilen serginin açılışında katılımcılara hitap etti.

İlçede 4'üncü resim sergisinin açıldığını belirten Oral, "Geçtiğimiz yıllarda hem Yalova hem de Türkiye'den katılan sanatçılarımızla sergiler yapmıştık. Bu yıl içinde ikinci uluslararası sergiyi açtık. O yüzden bizim için önemli ve çok kıymetli bir gün. Katkı sağlayan bütün sanatçı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimize bir rol model olması, kendilerine sanatsal açıdan bir yol çizebilmeleri adına yol göstereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Sergi açılışına AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ile davetliler katıldı.

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