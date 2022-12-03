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Armutlu'da "Geçmişten Günümüze" sergisi açıldı

AA

Yalova'nın Armutlu ilçesinde eski dönemlerde kullanılan çok sayıda eşyanın yer aldığı "Geçmişten Günümüze" adlı sergi açıldı.

Armutlu'da "Geçmişten Günümüze" sergisi açıldı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde eski dönemlerde kullanılan çok sayıda eşyanın yer aldığı "Geçmişten Günümüze" adlı sergi açıldı.

Sergi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Avukat Necati Toker İlkokulunca Armutlu Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Sabahattin Ata ve sınıf öğretmeni Nilay Özgören Akkan tarafından organize edilen sergide yaklaşık 150 ürün sergilendi.

Sergide konuşan AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, partililerle Armutlu ilçesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Geçmişten Günümüze adlı sergimize katıldık, emeği geçen müdürlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim." diye konuştu.

4/A sınıf öğretmeni Akkan ise sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin geçmişte kullanılan eşyaları bilmediklerini fark ederek böyle bir proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sergiye, AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Demirelli, ilçe milli eğitim müdür yardımcıları, öğrenci, veli ve çok sayıda davetli katıldı.

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