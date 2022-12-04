Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Yalova'da esnafı ziyaret etti

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YALOVA (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da ziyaretlerde bulundu.

İnce, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, beraberindeki partililerle esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhuriyet, Fatih, İstanbul, Sefabey ve Cengiz Koçal caddeleri üzerinde esnafları gezen, vatandaşlarla sohbet eden İnce, bir tatlıcı esnafın, içerisinde adının yazıldığı baklava tepsisi hediyesini kabul etti.

Buradan sahilde bulunan balıkçı barınağına geçen İnce, partililerle çay sohbeti yaptı. İnce, yerel bir internet televizyonu yayınına katıldıktan sonra programını tamamladı.

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