Boşanma aşamasındaki eşinden bebeğini kaçırmaya çalışan baba hakkında işlem yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'da boşanma aşamasındaki yabancı uyruklu eşinden bebeğini kaçırmaya çalışan baba hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, R.K, boşanma aşamasında olduğu Irak uyruklu eşi A.A.K. ile Rüstempaşa Mahallesi Sema Sokak'ta tartışmaya başladı.

Kendisine göstermediğini iddia ettiği bebeğini eşinin kucağından alıp kaçmaya başlayan baba, çevredekiler tarafından durduruldu.



Emniyete götürülen çift, birbirlerinden şikayetçi olurken, bebek annesine teslim edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla baba hakkında çocuk kaçırmadan işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, babanın annenin kucağından bebeği alması ve bölgeden uzaklaşmaya çalışması yer aldı.



Kayıtlarda anne ve yanındakiler ile çevredekilerin babaya tepki gösterdiği görülüyor.

Görüntüye, Fatih Caddesi'nde duran zabıta aracının yanına koşan babanın, tepki gösterenlere "Çocuk benim çocuğum." dediği yansıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.