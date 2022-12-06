Bilecik ve Yalova'da binlerce öğrencinin gıda ihtiyacı ücretsiz karşılanıyor

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YALOVA/BİLECİK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca birçok ilde hayata geçirilen "Ücretsiz Yemek Dağıtımı Projesi" kapsamında Yalova'da 1500 öğrenci için ekmek ve yemek üretiliyor.

Proje kapsamında Yalova'da da kurulan üretim atölyesinde görev yapan Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri yemek ve ekmek yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, AA muhabirine, tesisin öğrencilerin ihtiyacını karşılamak amacıyla kar amacı gütmeden faaliyet verdiğini dile getirdi.

Akmeşe, "Yalova'da günlük olarak dinamik bir süreç var ve ilimizde yaklaşık 1500 öğrencimize güvenli gıda hizmeti için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmayı öğretmenlerimiz marifetiyle yapıyoruz. Burada çalışan arkadaşlar personellerimiz ve öğrencilerimiz, birde gıda mühendisimiz bulunmakta." diye konuştu.

- Bilecik'te 5 binden fazla öğrenciye ücretsiz yemek

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce taşımalı, okul öncesi eğitim ve pansiyonda kalan 5 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor.

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda, tam donanımlı mutfakta 4 kadın aşçı, sabahın erken saatlerinden itibaren yemeklerin hazırlanmasından sunulmasına kadar görev yapıyor.

Taşımalı eğitim gören haftanın 5 günü, pansiyonda kalan öğrencilere ise haftanın 7 günü ücretsiz sıcak yemek imkanı sunuluyor. Her gün 4 çeşit yemek çıkan yemekhaneler, Milli Eğitim Müdürlüğü ve pansiyon yönetimi ile gıda mühendislerince hijyen ve gıda kontrolünden geçiriliyor.



Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Bat, AA muhabirine, il genelinde taşımalı eğitim kapsamında 2 bin 902 öğrenciye sıcak öğle yemeği verildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Temel eğitim dışında kalan öğrencilerimize, orta öğretim, temel eğitim okullarımızda ve okul öncesi öğrencilerimize sıcak öğle yemeği vermekteyiz. İl genelinde 2 bin 166 okul öncesi öğrencimize ve 13 pansiyonumuzda 612 öğrencimize, sabahları açık büfe olarak kahvaltı veriliyor. Öğle ve akşam 4 çeşit sıcak yemeğin yanında geceleri de ara öğün ile öğrencilerimiz beslenmeleri açısından desteklenmektedir."

Osmaneli ilçesinden taşımalı eğitim gören 11'inci sınıf öğrencisi Zehra Göllü, 4 çeşit yemek yediğini ve memnun olduğunu dile getirerek, sıcak servis edildiğini söyledi.

Pansiyonda kalan 12'nci sınıf öğrencisi Behlül Asaf Tekin, sabah kahvaltının yanı sıra öğle ve akşam 4 çeşit sıcak yemek yediklerini ifade etti.

Pansiyon kalan 11'inci sınıf Atakan Çakır, sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek ile birlikte etüt sonrası da ara öğün yediklerini belirterek, "Yemeklerimiz lezzetleri gayet güzel. Ara öğünde kek ve meyve suyu çıkıyor. Kantinlerdekine nazaran buradaki yemeklerimiz daha sağlıklı." değerlendirmesinde bulundu.





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