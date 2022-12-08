Yalova'da 3 hırsızlık zanlısı yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Mahallesi'ndeki iş yerinden LCD televizyon, laptop bilgisayar, araç yedek anahtarı ile faturaların çalınmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bölgedeki kameraları inceleyen ve çevre araştırma yapan ekipler, kimliklerini tespit etkileri zanlılar S.T.U, M.M.Y. ve A.Ç'yi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde çalıntı olduğu ileri sürülen eşyalarla yakaladı. M.M.Y'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.