Yalova'da "Bir Hayat Bir Başarı" etkinliği düzenlendi

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YALOVA (AA) - Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Yalova İl Temsilciliği tarafından "Bir Hayat Bir Başarı" isimli özel gereksinimli bireyler için farkındalık programı düzenlendi.



Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolünün yanı sıra vatandaşların yoğun katılım sağladığı etkinlik, Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Katılımcılara hitap eden Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Yalova İl Temsilci Ebrar Atak, şu ifadeleri kullandı:



"Sahada çalışırken özel gereksinimli bireye sahip olan ailelerle uzun sohbetler ve değerlendirme yapma fırsatı buluyoruz. Bu sohbetler esnasında fark ettik ki ailelerimiz en çok şu iki duygu ile baş etmeye çalışıyor: Birincisi 'Ben öldükten sonra çocuğuma ne olacak', ikincisi ise 'Sabah uyanacağım bir mucize olacak ve her şey normale dönecek' düşüncesi. Biz de bu program ile beklenen mucizeleri azim ve emekleriyle gerçekleştiren kıymetli kardeşlerimizi sizlerle buluşturalım. Bugün eğitim, rehabilitasyon ve sosyal devlet anlayışıyla özel gereksinimli bireylerin neler yapabileceğine şahitlik edeceksiniz. Bu program ile özel gereksinimli bireylere ve ailelerine motivasyon ile umut aşılamayı amaçlıyoruz."



Görme engelli İrem Fitöz’ün piyano dinletisi, Şevval Baday’ın keman dinletisi, özel eğitim merkezine giden çocukların sahne şovları ve Yeni Yaşam Engelliler Derneği Ritim Grubu sahne aldı.



AK Parti 27. Dönem Milletvekili Serkan Bayram’ın yaşam hikayesini anlatan ve geçen hafta vizyona giren “Buğday Tanesi” isimli filmin fragmanının yayınlandığı etkinlikte, Bayram’ın video mesajı davetlilere izletildi.



Programa, Anadolu Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Umut Başoğlu, Avrupa Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkanı Eylem Tan ve Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan ile diğer davetliler katıldı.

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