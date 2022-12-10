Yalova'da polisten kaçan araçtaki 2 şüpheli yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'da polis ekiplerini görünce kaçan araçtaki 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.
Kent merkezinde kontrol noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp araçla kaçan şüpheliler takibe alındı.
Trafik güvenliğini tehlikeye atarak kilometrelerce kaçan araçtakiler, Yunus ekiplerinin aracına çarpmalarının ardından gözaltına alındı.
Sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı belirlenen araçta bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden O.G'nin 46, S.Ç'nin 18 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.