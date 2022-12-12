Yalova'daki mesleki eğitim merkezleri kalifiye iş gücü yetiştiriyor

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YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan program kapsamında Yalova'daki mesleki eğitim merkezlerine kayıt olan 4 bin 95 öğrenci, şimdiden istihdam edildikleri fabrika ve iş yerlerinin personelleri arasına girdi.

Bakanlıkça başlatılan program kapsamında Yalova'da açılan 2 mesleki eğitim merkezi, haftada bir gün okulda eğitim verdikleri öğrencilerin ildeki fabrika ve iş yerlerinde çalışmasına imkan sunuyor.

Bir gün merkezde teorik eğitim alan, kalan günlerde ise istihdam edildikleri fabrika ve iş yerlerinde bunu pratiğe döken öğrenciler, şimdiden ter döktükleri iş yerlerine katkı sağlamaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hali İbrahim Akmeşe, AA muhabirine, bakanlık tarafından başlatılan programın amacının sektörle işbirliğine dayandığını hatırlattı.

İş başında eğitim gerçekleştirerek kalifikasyonun arttırılması ve program sonunda katılımcılara ustalık belgesi verilmesiyle programın sonuçlandırıldığını belirten Akmeşe, "Bu program ortaokul ve üzeri tüm eğitim kurumlarından mezun olan her yaşta herkesi kapsıyor. Bizim burada amacımız her iş kolunu 'mavi yaka' diye tabir edilen teknik personel ihtiyacını eğitimli, nitelikli ve donanımlı olarak karşılamaya yönelik bir çalışmadır. Bu bağlamda bakanlığımız sektöre önemli katkılar sunuyor. Haftada bir gün okulda, diğer günler de ise sektörde iş başı yapan ve üretime önemli katkılar yapan kişilerin sigortaları bizim tarafımızdan yapılmakta, asgari ücretin üçte biri kadar maaş ödemesi de yine tarafımızca karşılanmaktadır." diye konuştu.

- Öğrencilerin firmalarda istihdamının yolu açıldı

Bu uygulama ile özel sektöre hem nitelikli personel desteği sağlandığını hem de işletmeleri önemli ölçüde rahatlatacak mali desteği de devamında getirdiğine dikkati çeken Akmeşe, şunları kaydetti:

"2022 yılında Yalova'da farklı farklı iş kollarında toplamda 4 bin 95 öğrencimiz bu sisteme kazandırılmış, hem sektörü rahatlatacak personel temin edilmiş hem de istihdama önemli katkılar sunulmuştur. Burada 'yıllardan beri aradığım personeli, ustayı, çırağı bulamıyorum' diye özel sektörden bir talep, bir serzeniş var. Bakanlığımızın yaptığı bu çalışma, devletimizin verdiği bu katkılar sektörde ciddi bir memnuniyetle karşılanıyor. Bu çalışmalarımız elbette devam edecek. Verdiğimiz sayılarda da artış sürecektir ve sektörün bu anlamdaki ihtiyacı da karşılanmaya devam edecektir. Çok süratli bir gelişme var. Özellikle şunu belirtmek isterim, sektörümüz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar herhangi bir aracıya gerek duymadan doğrudan kurumlarımıza müracaat etmek suretiyle süreci hızlandırabilirler."

- Fabrika ve işletmeler verilen destekten memnun

Mesleki eğitim merkezlerinden faydalanarak öğrencileri bünyelerinde çalıştırmaya başlayan işletmeler, her geçen gün artan üretime katkıları nedeniyle programa daha fazla ilgi gösteriyor.

Mesleki eğitim merkezinden 2 öğrenciyi bünyesine katan Üçler Makina Müdürü Rüçhan Özcan, programın çok önemli katkılar sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Uygulanan projeyi de çok olumlu buldum. Başarı oranını çok ciddi derecede arttırdık. Daha fazla tecrübe etme fırsatları oldu arkadaşların. Projeyle bu arkadaşların katma değerleri ve bize geri dönüşleri çok güzel oldu. Arkadaşların verimliliğinde de çok ciddi artış görüyoruz. Normal staj dönemlerine göre çok daha fazla başarılı bir program olduğunu gördük. Direk kalifiye eleman gözüyle bakabiliyoruz artık. Kendi mezun olduğum okuldan yeni öğrencilerin geliyor olması beni ayrıca gururlandırıyor. Biz daha zorlu süreçlerden bu seviyelere gelebildik ama onların bu projeyle şansları ve olanakları çok daha hızlı."

-"Program sonunda asgari ücretin yüzde 25'i üzerinde bizimle çalışacaklar"

Türkiye'de 60 il, dünyada ise 35 ülkeye mermer ocakları için sarf malzemeleri üreten Okaytaş Firması sahibi Kazım Demirtaş ise bir ülkenin büyümesinin üretimden geçtiğini belirtti.

"Büyüme için insanların üretmesi lazım. Üretebilmek için de insanları genç yaşta sisteme kaynak ettirmemiz lazım." diyen Demirtaş, lise çağındaki öğrencilerin üretime katılmasından mutlu olduklarını dile getirdi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bunu destekleyen bir firmayız. Halihazırda müdürlükten 5 veya üzeri öğrenci bekliyorum. Şu an için 85 çalışanımız var ve 3 arkadaşımız mesleki eğitim merkezi aracılığıyla bizimle çalışıyor. İlk geldikleri zamana göre makinelerimizi onlara teslim ediyorum. Çok memnunum. Arkadaşlarımız program sonunda asgari ücretin yüzde 25'i üzerinde bizimle çalışacaklar. Bu iki nokta birbiriyle örtüşürse Türkiye'nin önünde kimse duramaz. Bakanlığımızın bu çalışmasından gayet memnunum."

Kentte 3 kadın kuaförü işletmesi bulunan Osman Ataman da mesleki eğitim merkezi sistemine geçildikten sonra daha kolay personel bulduklarını söyledi.

- Program sayesinde girdikleri işletmelerin vazgeçilmezleri oldular

Şimdiden çalıştıkları fabrika ve işletmelerin kalifiye personeli durumuna gelen gençler, bakanlığın programıyla istihdam edilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Okulu bitirdikten sonra merkeze kayıt yaptırdığını ve hemen bir firmada çalışmaya başladığını anlatan Emirhan Güçlü, "Okulda gördüğümüz derslerle burada gördüğümüzü daha da pekiştiriyoruz. Bakanlığımızın bu programını çok faydalı buldum." dedi.

Aynı fabrikada çalışan Abdullah Yıldırım ise okul dönemindeki staj ile çalışmanın çok farklı olduğunu belirtti.

Başka bir fabrikada çalışan Ömer Karademir de merkezdeki eğitim sayesinde elektrik konusunda kendisini daha fazla geliştirdiğini ve firmada görev yaptığını söyledi.

"Burada hem para hem de hayatımı kazanıyorum." diyen Kerem Karakaş da, ilerleyen zamanlarda aynı yerde çalışmayı düşündüğünü söyledi.



Karakaş, "Bu projenin üzerimizde büyük katkısı var. Bu programla ustalarımız bizi daha da geliştirdi." ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırarak kuaförde çalışmaya başlayan 16 yaşındaki Zilan Teymüroğlu, program sayesinde çok şey öğrendiğini ve hayalinin daha iyi yerlere gelmek olduğunu aktardı.

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