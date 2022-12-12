Yalova Üniversitesi yerleşkesine 25 tavşan ile 25 sülün bırakıldı

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YALOVA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Bursa 2. Bölge Yalova Şube Müdürlüğünce yetiştirilen 25 yabani tavşan ile 25 sülün, yeni yaşam alanları olan Yalova Üniversitesi yerleşkesine bırakıldı.

Hayvanların doğaya bırakılmaları öncesinde Yalova Üniversitesi yerleşkesinde program düzenlendi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, yaptığı konuşmada, salınan sülün ve tavşanlarla üniversite yerleşkesinin daha da güzelleşeceğini söyledi.

DKMP İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, yerleşkeye fotokapanlar da kuracaklarını belirterek, hayvanların buradaki yaşamına ilişkin görüntüleri paylaşacaklarını ifade etti.

Programın sonunda hayvanlar, üniversite yerleşkesinde doğaya bırakıldı.

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