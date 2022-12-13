Yalova'da açılan 11 köy yaşam merkezi yöre halkının adeta "ikinci evi" oldu

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde başlattığı proje çerçevesinde Yalova'da 11 yerleşim bölgesinde eski okul binaları yenilerek açılan köy yaşam merkezleri, gençliğinde alamadığı eğitimlerle ilgili kurs görmek isteyen yaşlıların adeta "ikinci evi" oldu.

Altınova ilçesindeki Fevziye Köyü Yaşam Merkezi'nde yöre halkının talebi doğrultusunda resim ve Kur'an-ı Kerim, Çınarcık ilçesi Şenköy Köy Yaşam Merkezi'nde ise dikiş, nakış, örgü, ahşap yakma gibi el sanatları ile halı ve kilim kursları başlatıldı.

Merkez ve ilçelerde 43 köyü bulunan Yalova'da açılan kurslara yöre halkı ilgi gösterdi. Kursların çeşitlendirilmesi ve merkezin fonksiyonlarının artırılması hedefleniyor.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AA muhabirine, nüfusu 30 bini aşan ilçeye bağlı köylerden Fevziye'deki atıl okul binasını yaşam merkezi için uygun gördüklerini söyledi.

Fevziye'nin göç vermeden önce çevre köylerin merkezi durumunda olduğunu belirten Özyiğit, "Biz de burayı merkez olarak kabul ettik. Diğer köylerin tam orta noktasında. İnsanlarımıza buradan hizmet edeceğiz. Burada hem kadınlarımıza hem çocuklarımıza hem de yaşlılarımıza istedikleri her türlü kursu, eğitimi vermek niyetindeyiz." dedi.

Kur'an-ı Kerim ve resim kurslarına 15'er kişinin katıldığını dile getiren Özyiğit, çocuk oyun salonu da bulunan merkezde güreş eğitimi vermeyi, bu binayı taziyelerde, çeşitli etkinliklerde kullanmayı planladıklarını ifade etti.

- "92 yaşındaki Alaattin amcamızın gözlerinin içi parlıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise bu merkezlerde köy ve bölge halkının eğitim, sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflediğini söyledi.

Yalova'daki 11 merkezden çoğunda ana sınıfları ve ilkokul öğrencilerinin eğitim öğretime devam ettiğini anlatan Akmeşe, şu bilgileri verdi:

"Kursiyerler hanımlarla görüştüğümüz zaman onların gözlerinin içindeki memnuniyeti gördük ve bu, bize Bakanlığımızın projesinin ne kadar isabetli ve güzel bir proje olduğunu tekrar göstermiş oldu. Biz de yaptığımız bu işten dolayı gayet mutlu olduk. Burada 92 yaşındaki Alaattin amcamızla tanıştık ve halen gözlerinin içi parlıyor. 'Eğitim, eğitim' diye bir yaşama tutunma gayreti var. Burada bizim her yaştan insana dokunuyor olabilmemiz bu yapılan işin ne kadar anlamlı olduğunu bize bir kez daha gösteriyor."

Muhtarı Necmi Yüksel, merkezin köylerinde kurulmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

- Kursiyerler memnun

Resim kursuna katılan ve ahşap işleme eserler de yapan 92 yaşındaki Alaattin Yıldırım Köksal, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yıllarca çalıştığını belirtti.

Resim çizdiğini, öykü ve şiir yazarak kendini geliştirmeye çalıştığını kaydeden Köksal, "Ben köy çocuğuyum. O bakımdan çok mutluyum. Halk eğitimde bu kursu görünce balıklama daldım. Şu anda da dünyanın en mutlu insanı oldum." ifadesini kullandı.

Kur'an okumayı öğrenen 61 yaşındaki Gülten Kaya, merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Böyle bir merkeze ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Kaya, "Bizim de çok eksiklerimiz var. Biz yine de bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Benim için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek bir hayaldi. Küçükken okuyordum ama şimdi daha da ilerletiyorum. Hocamız bilmediklerimi öğretiyor." dedi.

62 yaşındaki Hafize Gökçe de Kur'an okumayı çocukluğunda öğrenemediğine değinerek, "Kur'an'ı koltuklarının altında taşıyanları gördüğümde kıskanıyordum. Şimdi Allah'a çok şükür ben de Kur'an okuyabiliyorum. Kimin emeği geçtiyse herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." diye konuştu.

Gökçe ile aynı yaştaki Emine Yüksel ise Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine projeden dolayı teşekkür etti.

Kurstan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"İnanın buraya gelirken yaşadığımız heyecan, ilkokula başladığımız heyecan gibi. O kadar mutluyuz ki anlatamam. İnşallah bu kurslar devam eder. Biz bu yaşta buraya gelebiliyorsak ne mutlu bize. Allah razı olsun burayı bize hizmete açanlardan. Sabah kalkıyoruz, her işimizi buraya göre ayarlıyoruz. Değişik kurslara da gitmek istiyoruz çünkü öğrenmeye ihtiyacımız var. Çocuklarımız evlendi gitti, artık yalnızız. Yapacak bir şeyimiz yok. Burası bizim için bir nimet. Gerçekten eğitimin yaşı yok. O kadar zevkle geliyoruz ki anlatamam. Şuraya gelebilmek için çoğu şeyi bırakıyoruz. Bir ay oldu kursa geleli. Ben tek tük okuyordum. Şu anda inşallah yanlışım çok az. 'Bu yaştan sonra acaba yapabilir miyiz, öğrenebilir miyiz?' diye düşündük ama daha bizlerde iş varmış, yapabiliyormuşuz."

- Köylü kadınlar el sanatları kursundan öğrendikleriyle para da kazanıyor

Şenköy Köy Yaşam Merkezi'nde açılan el sanatları kursuna katılarak aile bütçesine katkı sağlayan 16 kadından 68 yaşındaki Şehriye Serencam, bu merkez sayesinde çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Merkezin açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Serencam, kursta sıkıntılarını unuttuğunu belirtti.

Nakış kursuna gelen Saliha Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu binayı depo olarak kullanıyorlardı. Şimdi çok güzel oldu. Allah razı olsun açanlardan, vesile olanlardan. Biz dikiş nakış kursu açılmasını çok istiyorduk. Bizim için farklı bir yer oldu. Biz bir araya gelip güzel bir ortam oluşturuyoruz. Evden uzakta deşarj oluyoruz. Çok memnunuz."

Köy sakinlerinden Havva Uzan da merkezdeki kurslarda stres attıklarını, öğrendikleri el sanatlarından para kazandıklarını dile getirdi.





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