Yalova'da "açılır kapanır plaka düzeneği" bulunan motosikletin sürücüsüne ceza

YALOVA (AA) - Yalova'da, "açılır kapanır plaka düzeneği" tespit edilen motosikletin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Fatih ile Mimar Sinan Caddesi kavşağında görevli polis ekipleri, abartılı egzoz ihbarı üzerine bir motosikleti durdurdu.
Yapılan kontrollerde motosikletin plakasının "açılır kapanır düzenekli" olduğunu fark eden ekipler, sürücü K.B'nin de motosiklet kullanmak için yeterli ehliyete sahip olmadığını tespit etti.
Bunun üzerine sürücüye 4 bin 396 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine de 40 ceza puanı uygulandı.