Karate ve güreşteki başarılarının ardından karma dövüş sporlarında 3 altın kemer kazandı

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'da çocukluğunda karateyle başladığı spor serüvenine güreş ve karma dövüş sanatlarını (MMA) ekleyen 3 altın kemer sahibi 26 yaşındaki milli sporcu Aybüke İmancı, hedeflediği yeni şampiyonluklar için aralıksız çalışıyor.

İmancı ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Aybüke İmancı, 5 yaşında karate ile başladığı kariyerinde güreş ve son olarak MMA'da elde ettiği başarılarla ailesinin gururu oldu. 19 yıllık spor yaşamında yaklaşık 130 madalya, 3 altın kemer, 3 kupa kazanarak "Sarı fırtına" lakabını alan İmancı, antrenmanlarını kentteki spor salonunda sürdürüyor.

Aybüke İmancı, AA muhabirine, henüz 5 yaşındayken futbol topu alabilmek için annesinin çalıştırdığı yufkacı dükkanının önünü süpürdüğünü, verdiği harçlıklarla top aldığını söyledi. Mahalledeki erkek çocuklarla futbol oynarken vurduğu sert şutlar ve hareketlerinden etkilenen antrenör Mehmet Delioğlu'nun, ailesine yaptığı ısrarlar sonucu karateye başladığını aktaran İmancı, şöyle devam etti:

"4 sene boyunca bir gün bile antrenmanları aksatmadan başladım karateye. Mehmet Delioğlu benimle çok ilgilendi. Ailemin maddi durumundan dolayı yeri geldiğinde ücreti kendi karşılıyordu. Karate kıyafetleri ve malzemelerimi hep hocam temin ederdi. Tabii büyüyüp dereceler gelince daha çok yoğunlaştım. Bu defa hırsa döndü. Rakipler çoğaldı, hedefler büyüdü. Milli takım kampları oldu. Burada çok zorlandım. Ailemi, arkadaşlarımı çok özlüyordum. Çok fedakarlık gerekiyordu. Kilo düşmelerimiz oluyor, aç kalıyordum. Bunların sonunda bir zafer yaşayacağımı hayal ederek gidip zaferle de dönünce hepsi bu işin tadı tuzu gibi gelmeye başladı. Tabii burada hocalarım ve ailemin çok büyük emeği vardı."





- "Ara ara 'Seni örnek alıyoruz' diye mesajlar geliyor"

İmancı, 2008-2011 yıllarında karatede bölge şampiyonlukları kazandığını, 2015'te Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını, İstanbul'da düzenlenen Shotokan Dünya Karate Şampiyonası'nda ikinciliği elde ettiğini, 2016'da Türkiye ikincisi olduğunu, Erzurum'da Uluslararası Karate Şampiyonası ve Bursa'da Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıktığını aktardı.

Güreşte ise 2008 ve 2009'da Türkiye üçüncüsü, 2012'de Türkiye şampiyonu, 2012'de Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası birinciliği derecelerinin bulunduğunu dile getiren İmancı, 2012'de Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda beşinci, 2013'te Türkiye şampiyonu, aynı yıl yapılan Uluslararası Zafer Turnuvası'nda ve 2016'daki Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda ikincilik derecelerini kazandığını bildirdi.

Aybüke İmancı, karate ve güreşte elde ettiği başarıların ardından MMA kariyerine başladığını belirtti.

İmancı, bu branşta 2016'da Antalya'da Türkiye ikincisi, 2018'de Türkiye şampiyonu olarak altın kemer kazandığını, 2019'da da tekrar şampiyon olup ikinci altın kemerine ulaştığı bilgisini verdi. Aynı yıl Ukrayna'da düzenlenen şampiyonada dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonasında yine ikincilik derecelerinin ardından 2021'de Ankara'daki Türkiye şampiyonasında birinci olup üçüncü altın kemerini elde ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"MMA'ya geçtiğimde İbrahim Yıldız hocamla konuştuğumda 'Hocam ben Türkiye'nin en iyisi olacağım. Ondan sonra Avrupa ve dünyada beni tanıyacaklar.' diye bir hedef belirledik. 'Sen bu hırsla devam ettikçe gerisi bende olacak.' dedi. Beni üst sıklette yenebilen yok. Ben Türkiye'deki bütün kemerlerimi hep 10-15 kilo üstünden aldım. Kendi kilomdan rakiplerim çıkmadı ya da hocaları çıkarmadı. Çok üstün farklarla üçüncü kemerimi de aldım. Şu an zaten Türkiye'de üst üste kemer sahibi olan erkeklerde dahi yok, tek bayan sporcu benim. Şu an Avrupa ve dünya üzerinde profesyonel maçlara çıkıyoruz. Türkiye'de küçük kızlara rol model olduğumu düşünüyorum. Ara ara 'Seni örnek alıyoruz.' diye mesajlar geliyor. Şimdi hedefim büyüklerde yurt dışında 'Buradan bir Türk kadını geçti.' dedirtmek."

İmancı, MMA'da başarılarını yenilerini ekleyebilmek için var gücüyle çalıştığını da sözlerine ekledi.

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