Yalova'da 1999 öncesi inşa edilen yüksek katlı binalarda kentsel dönüşüm başlıyor

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YALOVA (AA) - CEM METE OKUR - Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören yüksek katlı binalar için kentsel dönüşüm uygulamalarında izin verilen kat sınırında yapılan güncellemenin ardından bina sahipleri başvuruda bulunuyor.

Yalova Belediyesi, 1999 yılı öncesinde inşa edilmiş, depremde hasar alıp güçlendirilmiş 5 ve 6 katlı binaların dönüşümünün önündeki engellerin kaldırılması için başlattığı çalışmayı tamamladı.

Belediye Meclisinde alınan imar planı revizyonu kararıyla, yüksek yapıların yerine yapılacak inşaatlarda en fazla 4 kata kadar ruhsat verilmesi uygulaması değiştirildi. Buna göre, 5 ve 6 katlı binaların dönüşümünde mevcut kat sayısı kadar yapılaşmanın önü açıldı.

Uygulama kapsamına giren yaklaşık 4 bin binadan bazılarının sahipleri, 5 Aralık'ta revizyonun kesinleşmesinin ardından imar durumu müracaatlarını yapıyor.

Bina sahipleri, mimari ve statik projeleri doğrultusunda ruhsatlarını alarak 2 ay içinde inşaata başlayabilecek.

- "Yoğunluk artırmıyoruz"

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AA muhabirine, kentin 17 Ağustos 1999'daki depremde çok ağır hasar aldığını hatırlattı.

Depremde hasar görmüş veya güçlendirme yapılmış 5 ve 6 katlı binaların bulunduğunu belirten Tutuk, şöyle devam etti:

"Bizim amacımız 5 ve 6 katlı binalarda hak mağduriyeti olmasın diye vatandaşlarımıza aynı katı vermek. Yani 6 katlı bina kentsel dönüşüme girdiğinde tekrar 6 kat, 5 katlı yerine 5 kat yapılabilsin. Bu, bütün Yalova 5 ve 6 katlı anlamına gelmiyor. Daha önce 6 katlı imar olan yerlerde, ana caddelerde ticari artı konut olarak 6 kat ruhsat vermek. Mahallelerimizde ekstra daire sayısı olmayacak, yoğunluk artırmıyoruz. Burada vatandaşlarımıza yanlış bir anlamaya sebebiyet vermeyelim. Süleymanbey Mahallesi'nde 1000 daire varsa yine 1000 daire olacak. Yeni imar yönetmeliğine göre orada imar 4 kat olduğu için 6 katlar kentsel dönüşüme girince 4 kat olabiliyordu."

Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Tutuk, "Vatandaş 23 yıldır bir türlü kentsel dönüşüme başlayamadı. Tek gayemiz depremde insanlar ölmesin, başka bir amacımız yok." dedi.

- Bağlarbaşı'nda yıkımların yüzde 30'u tamamlandı

Tutuk, ayrıca ilk kentsel dönüşüm uygulamasını yaptıkları Bağlarbaşı Mahallesi'nde depreme dayanıksız çoğunluğu 2-3 katlı yapıların bulunduğunu dile getirdi.

Mahallede daire sahiplerinin yaklaşık yüzde 90'u ile anlaşmaların yapıldığı ve binaların yüzde 30'unun yıkıldığını dile getiren Tutuk, "TOKİ, 25 Ocak 2023'teki Bağlarbaşı ihalesini ilan etti. Bir de ihtiyaç sahibi ailelerimize 60 hanelik konteyner kent kuruyoruz. Bağlarbaşı kentsel dönüşümümüz 717 konut ve 30 ticari alandan oluşmaktadır." dedi.

Bağlarbaşı'nda 100 dönümlük alanda yatay mimari uygulanacağını ifade eden Tutuk, binaların 3 ve 4 katlı inşa edileceğini sözlerine ekledi.





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