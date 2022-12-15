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Engelliler Yeşilçam filmleriyle sosyalleşiyorlar

AA

Engelliler Yeşilçam filmleriyle sosyalleşiyorlar

YALOVA (AA) - Yalova'da faaliyet gösteren Yeni Yaşam Engelliler Derneği, engellilerin güzel vakit geçirmelerini sağlamak adına eski Türk filmlerinin yer aldığı sinema etkinliğini hayata geçirdi.

İl merkezinde her hafta çarşamba günleri üyelerine yönelik sinema etkinliği başlatan Yeni Yaşam Engelliler Derneği, bu yolla engelli bireylerin daha fazla sosyalleşmesine imkan sağlıyor.

Dernek bünyesinde resim, takı, boncuk işleme gibi birçok kurs gören özel çocuklar da yeni başlatılan sinema etkinliği ile stres atıp keyifli zaman geçiriyor.

Dernek Başkanı Lale Dondurmacı, AA muhabirine, sinema etkinliğini dernek merkezindeki küçük salonda yaptıklarını anlattı.

Çocukları önemsediklerini onların daha güzel vakit geçirmeleri ve sosyalleşmelerine katkı sunması açısından etkinliğe eski Türk filmleriyle başlamaya karar verdiklerini aktaran Dondurmacı, "Derneğimizde buluşan çocuklarımız sıcak ve samimi bir ortamda eski Türk filmlerini izleyerek keyifli vakit geçiriyor. Haftanın her günü dernek merkezinde çeşitli faaliyetlere katılan çocuklarımızın en keyif aldığı etkinliklerden biri de sinema keyfi oldu." diye konuştu.

Dernek olarak haftanın her günü bir etkinliklerinin olduğunu ve sinema etkinliğini de yeni başlattıklarına vurgu yapan Dondurmacı, şöyle konuştu:

"Klasik filmleri çocuklarımız ile buluşturuyoruz. Film seçimini de çocuklarımıza bırakıyoruz. Sinemada izleyemedikleri şekilde derneğimizde çok daha rahat bir şekilde film izliyorlar. İçlerinden geldiği gibi kahkaha atıp, birbirleri ile diyalog kurabiliyorlar. Çocuklarımız bu şekilde eğlenirken anneleri de biraz kendilerine vakit ayırabiliyorlar. Bu organizasyon ile çocuklarımız sosyalleşiyorlar. Dernek olarak boncuk, takı, resim kurs etkinliklerimizin yanında sinema etkinliğimizi de sürdürmeyi düşünüyoruz."

Sinema etkinliğini çok sevdiğini belirten 23 yaşındaki engelli Barış Delioğlu ise mutlu olduğunu ve her hafta çarşamba günlerini heyecanla beklediğini söyledi.


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