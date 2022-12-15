GÜNCELLEME - Yalova'da bir kurumdan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da bir kurumdan hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Kent merkezindeki Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü Gıda Teknolojisi Bölümünün arka kısmındaki camı çıkartıp içeri giren hırsızlar dizüstü bilgisayar ile bir masaüstü bilgisayar kasasını çalarak kaçtı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, kuruma ait güvenlik kamerası ile bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin (KGYS) kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Bölgedeki 45 ayrı kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, 3 günlük çalışmanın ardından hırsızlığı yapan M.F.K, A.S, M.E.Y. ve İ.O.A'yı yakaladı.

Bu kişilerin çalıp bir iş yerine sattığı dizüstü bilgisayar ve bilgisayar kasası da bulunup kuruma teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.F.K. ile M.E.Y tutuklandı, A.S. ve İ.O.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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