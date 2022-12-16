Yalova'da kayıp 400 küçükbaş hayvanı jandarma buldu

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan 400 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyünde ikamet eden C.O, 400 küçükbaş hayvanının ağılda olmadığını fark ederek aramaya başladı.

Yaklaşık 3 saatlik aramasında sonuca ulaşamayan C.O, durumu Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirerek yardım talebinde bulundu.

Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığından gelen ekipler, bölgede arama faaliyetine başladı. Hayvanlar, 4 saatlik arama sonucunda kayboldukları yere yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvanlarının bulunmasına çok sevinen C.O, ormanlık araziye rağmen ısrarlı arama çalışmasıyla küçükbaş hayvanlarını bulan ekiplere teşekkür etti.





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