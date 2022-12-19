Altınova 2. Kitap Fuarı kapılarını açtı

YALOVA (AA) - Altınova Belediyesi tarafından Alpos Kitapevi iş birliğiyle düzenlenen Altınova 2. Kitap Fuarı törenle açıldı.
Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu'nda düzenlenen açılışta konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalara her zaman öncelik verdiklerini söyledi.
İlçenin eğitim alanında da marka olması için yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Oral, "Bugün çok önemli bir ilki gerçekleştirerek halkımızı kitaplarla buluşturuyoruz. Bunun için çok mutluyuz." dedi.
Altınova Belediyesi 2. Kitap Fuarı, 09.00-17.00 saatleri arasında 25 Aralık'a kadar açık kalacak.