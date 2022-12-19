Yalova'da "Aile Okulu Projesi" ile 2 bin 630 veli okullu oldu

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YALOVA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile Yalova'da 2 bin 630 veli, okul sıralarında 8 farklı konuda eğitim alıyor.

Yalova'da projenin uygulandığı 105 noktada okullara giden veliler, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve ilk yardım gibi konularda uzmanlardan eğitimler alıyor.

Projenin uygulandığı merkeze bağlı Kadıköy beldesindeki Kadıköy İlkokulu'na gelen İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, velilerle sohbet edip verilen eğitimle ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Projenin ailelerin eksikliklerini görebilmeleri için çok önemli olduğunu belirten Akmeşe, AA muhabirine, çocukların eğitim kalitesini daha fazla yükseltmek için ailelerin ve özellikle annelerin sürecin içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Akmeşe, "Okul dediğimiz yapı aile ile birlikte bütünleştiği, çocukların gelişimiyle birlikte takip edildiği zaman sonuca daha sağlıklı şekilde ilerleme imkanı bize sunuyor. Zaman zaman tüm aileler kendi çocuklarıyla ilgili belirli süreçlerde tıkanmalar, sorunlar yaşayabilir. Bu da çok normaldir. İşte bu süreçte bakanlığımızın projesi devreye girdi. İlimiz genelinde 8 konuda 8 modülden oluşan 44 saatlik eğitim velilerimize bildiriyor. 105 ayrı merkezde 105 farklı eğitmenimizle bu eğitimler en güzel şekilde velilerimizin istifadesine sunuluyor." diye konuştu.

Velilerin verilen eğitimden dolayı memnuniyetini gördüklerini aktaran Akmeşe, 2 bin 630 velilinin aldığı eğitim sürecinin devam ettiğini ve tüm velilere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

4. sınıfta eğitim gören çocuğu için eğitime katıldığına vurgu yapan Yasemin Yeşiloğlu ise aldıkları eğitimin toplumun tüm kesimine uygulanması gerektiğini belirterek, "Eğitim her zaman için ailede başlar. Önce ailenin eğitilmesi gerektiğini düşünen biriyim çünkü anne, baba olmadan önce bir eğitim almıyoruz. Anne, babalığın gerçekten eğitime tabi olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kızı için eğitime katıldığını anlatan Melek Yavru da "Proje gerçekten çok etkili bir proje. Çocuklarımıza, ailemize nerede nasıl davranacağımıza, eksikliklerimizi tamamlamamıza faydası oldu." ifadelerini kullandı.





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