Yalova'da zincir marketlerde sıkı denetim

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YALOVA (AA) - Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı ekipler, marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ile ilgili kanun kapsamında ilçede faaliyet gösteren zincir marketlere giderek bir dizi denetimlerde bulundu.



Reyonları gezen ekipler; fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, raf ömrü, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, özellikle zincir marketler başta olmak üzere yasalar çerçevesinde gerekli denetimleri yaptıklarını, amacın son zamanlarda uygulanan fahiş fiyatların önüne geçmek olduğunu kaydetti.





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