Yalova'da dernek binasından elektronik eşya çalan 2 kişi yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'da bir dernek binasından elektronik eşyaları çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Süleymanbey Mahallesi Arabacılar Sokağı'ndaki dernek binasına gece saatlerinde giren hırsızlar, 6 dizüstü bilgisayar ve 4 kodlama robotunu çalarak kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dernek binasının bulunduğu sokak ve çevresindeki 35 kameraya ait 168 saatlik kaydı incelemeye aldı.

Görüntülerden şüphelilerin H.A. ve O.O. olduğunu tespit eden ekipler, bu kişileri çalıntı eşyayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.