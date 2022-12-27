Yalova'da gönüllü öğretmenler özel öğrenciler için 77 oyundan oluşan kitap hazırladı

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YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova'da, beden eğitim öğretmeni Orhan Öztürkmen'in çabasıyla başlatılan, 13 öğretmenin gönüllü destek verdiği çalışmayla engelli öğrencilerin yapabileceği spor aktivitelerine ilişkin oyun kitabı hazırlandı.

Daha önce görev yaptığı illerde engelli öğrencilerin derslerine giren beden eğitimi öğretmeni Öztürkmen, 6 yıllık tecrübesinin ardından özellikle zihinsel engelli öğrencilerin spor ve oyun aktivitelerinde eksik kaldıklarını gözlemledi.

Yalova'ya tayin olduktan sonra birçoğunu kendi bulduğu ve oyun haline getirdiği etkinlikleri kitaba dönüştürmek isteyen Öztürkmen, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu.

Müdürlüğün onay vermesiyle 2 yıl önce gönüllü 13 meslektaşıyla çalışmalara başlayan Öztürkmen, 77 oyundan oluşan "Özel Çocuklara Özel Oyunlar" adlı kitabın tamamlanmasını sağladı.

"Oyuna engel yok" temalı oyunların kuralları ve oynanış şekillerini anlatan video içerikleri de üreten ekip, kurdukları YouTube kanalında tasarladıkları oyunların nasıl oynanacağını da aktarıyor. Öğretmenler, yüklemeye başladıkları görüntülere kitaptaki sayfalara koydukları karekod uygulamasıyla ulaşılmasını sağlıyor.

Öztürkmen, AA muhabirine, özel çocukların her şeyi yapabileceğini, sadece daha fazla ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

Bu amaçla kitap hazırlamaya karar verdiğini anlatan Öztürkmen, "Arkadaşlarıma danıştım, olumlu karşılandı. Sınıf, özel eğitim, Türkçe, rehber, grafik ve beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan gönüllü bir ekip kurduk. Haftada bir buluşup oyunları yazdık, düzenledik. Bu çalışmamız 2 yıl sürdü." dedi.

Oyunların bir kısmını videoya çektiklerini vurgulayan Öztürkmen, amaçlarının özel eğitimde daha çok öğrenciye ulaşmak ve özel eğitim öğrencilerine fayda sağlamak olduğunu dile getirdi.

Orhan Öztürkmen, özel eğitim öğrencilerine yönelik Türkiye'de bu alanda bir kitap olmadığına işaret ederek, "Amacımız bunu Türkiye geneline yaymak, sonra da belki çeviri yapıp yurt dışında daha çok kitleye ulaşmak." diye konuştu.

Oyunların görüntülerine ulaşılması için her oyunun bulunduğu sayfaya QR kodu yerleştirdiklerini ve kodu okutan kişilerin YouTube kanalına ulaşarak görüntüyü izleyebileceğini aktaran Öztürkmen, bu sayede oyunun oynayışını gören çocukların daha çabuk uygulamaya geçebileceğini söyledi.

- "Oyunlar özel eğitim öğrencilerinin kazanımlarına uygun"

Kitaptaki oyunların uygulamasını özel öğrencileriyle yapan beden eğitimi öğretmeni Özlem Özvardarlı da kendisinin de engelli bir çocuğu olduğunu, projeye gönüllü olarak katıldığını ifade etti.

Projeyi duyduğunda çok etkilendiğini, kitaptaki oyunların özel eğitim öğrencilerinin kazanımlarına uygun olduğunu aktaran Özvardarlı, "Bu oyunların öğrencilerimiz tarafından başarıyla uygulandığını gördük. Oyunlar esnasında çocuklar hem eğlendi hem de birbirleriyle kaynaştı. Çocuklarımızın çoğu farklı düzeyde ve farklı sınıflarda eğitim görüyor. Buna rağmen bayağı başarılı olduklarını gördük. Oyunlarla birlikte artık hepsi bir birini tanıyor. Bir oyun oynanacağı zaman birlikte oynamak istiyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

- Öğrenciler mutlu

Öğrencilerden 12 yaşındaki Hamza Mahir, oyunları çok sevdiğini ve arkadaşlarıyla oynamaktan mutlu olduğunu belirtti.

12 yaşındaki öğrenci Baturalp Karahan da "Huni ile top atma oyununu çok seviyorum. Her gün oynuyoruz. Çok eğleniyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise bütün öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu ve her öğrenci için farklı çalışmalar yapıldığını anlattı.

Kitabın öğretmen ve velilere de rehberlik yapacağına dikkati çeken Akmeşe, ildeki tüm özel eğitim okulları ve diğer okullardaki özel eğitim alt sınıflarındaki öğrencilere bu hizmeti sunacaklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Özel çocuklarımız bu vesile ile hem öğrenecek hem eğlenecek hem de okula olan aidiyetleri, bağlılıkları bir miktar daha artmış olacak diye düşünüyoruz. Pilot olarak ilimizdeki tüm okullarımızla bunu uyguladıktan sonra sonuçları değerlendirerek bakanlığımıza da bunu arz edebiliriz. Tüm Türkiye genelinde de bunun uygulanmasını talep edebiliriz."

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