Yalova'da kütüphanesiz okul kalmadı

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YALOVA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta okullarda yapılacak olan farkındalık çalışmasının teması “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" olarak belirlendi.



Öğrencilerin kitaplara ulaşımını kolaylaştırmak, okul kütüphanelerini zenginleştirmek, kütüphanelerdeki kitap sayısını artırmak ve çocukları kitap okumaya teşvik amacıyla hayata geçirilen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında Yalova’da da okullarda 127 kütüphanenin yanı sıra 23 adet Z Kütüphane hayata geçirilerek toplamda 150 kütüphane sayısına ulaşıldı. Kütüphanelerdeki kitap sayısı da proje ile 148 bine ulaştı. Öğrencilerde ihtiyaç duydukları her an okul kütüphanelerinde birçok kitaba kolay ulaşır hale geldi.

Proje ile ilgili açıklama yapan Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe hayata geçirilen kütüphaneler ile öğrencilerin ders çalışabildiği, ödevlerini yapabildiği, arkadaşlarıyla etkileşimde bulunarak sosyalleşebildiği birer yaşam alanı oluşturduklarını ifade etti.



Akmeşe, "Proje kapsamında Yalovamızda da Altınova’dan Armutlu’ya kadar eğitim paydaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle 28 yeni kütüphanemizin yanı sıra 6 sıfır atık kütüphanesi çocuklarımızla buluşmuştur. Böylece 127 kütüphane ve 23 adet zenginleştirilmiş kütüphane ile toplam 150 kütüphane hizmete açılmış, tüm okullarımız kütüphaneye kavuşmuştur. Kütüphanelerimizdeki kitap sayımız 73 binden 148 binin üzerine çıkmıştır. Böylece öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları her an okul kütüphanelerinde birçok kitaba kolay ulaşır hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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