Yeşilovaspor yöneticileri olaylı maçın ardından Çınarcık Belediyespor'u ziyaret etti

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YALOVA (AA) - Yalova Süper Amatör Lig maçında yaşanan olayların ardından Yeşilovasporlu yöneticiler, Çınarcık Belediyespor Kulübünü ziyaret etti.

Yalova Atatürk Stadı'nda geçen pazar yapılan Süper Amatör Lig karşılaşmasında Çınarcık Belediyespor ile Yeşilovaspor 0-0 berabere kaldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından bazı kişiler tribünlerden sahaya indi. Arbede sırasında rakip takım yöneticisi, Çınarcık Belediyesporlu Yiğit Keskin'e tokat attı.

Araya giren polis ekipleri, tarafları birbirinden uzaklaştırarak olayın daha fazla büyümesini engelledi.

Yeşilovaspor Kulübü Başkanı Yalçın Oruç ile yöneticiler, Çınarcık Belediyespor'a ziyarette bulunarak Yiğit Keskin'le bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Oruç, "Çınarcık Belediyespor Kulübü yöneticilerini ziyaret ederek üzüntülerimizi dile getirdik. İstenmeyen olaylardan dolayı Çınarcık Belediyespor futbolcusu Yiğit Keskin kardeşimizle görüşerek olayı tatlıya bağladık. Anlayışı için kendisine teşekkür ediyorum. Futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadesini kullandı.

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