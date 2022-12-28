Yalova Valisi Erol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercihlerini yaptı.
Vali Erol, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı", çevre yaşam kategorisinde Mehmet Kaman'ın "Kızıl şehir Kano" fotoğrafına oy veren Erol, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.
Vali Muammer Erol, ülkenin ve dünyanın gündemini yakından takip ederek kamuoyuna en hızlı şekilde aktarmada önemli hizmetler veren AA'nın geleneksel hale getirdiği fotoğraf oylamasına katıldığını belirterek, "Birbirinden güzel fotoğraf arasında seçim yapmak zordu. Emeği geçenleri tebrik ederim." ifadesini kullandı.