Çınarcık'ta huzurevi sakinleri için eğlence düzenlendi

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YALOVA (AA) - Çınarcık Belediyesi, yeni yıl öncesi Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri için eğlence düzenledi.

Çınaraltı Çay Bahçesinde düzenlenen etkinliğe eşi Elif Soyer ile katılan Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, huzurevi sakinleriyle moral yemeğinde sohbet etti.

Soyer, sosyal belediyecilik anlayışıyla huzurevinde kalanlara her zaman destek olmak ve sorunlarına yardımcı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Değerli büyüklerimizin gönüllerini hoşnut etmek amacıyla çok sayıda projeye imza atıyoruz. 2022'nin son günlerinde yine değerli büyüklerimizle bir araya geldik. Birlikte çok eğlenceli ve unutulmaz bir zaman geçirdik. Programımıza katıldıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerel sanatçıların seslendirdiği parçalar eşliğinde güzel bir gün geçiren huzurevi sakinleri ise, Başkan Soyer ve ekibine teşekkür etti.

Programa, Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hakan Yetiş, Çınarcık Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler birimi personelleri ve huzurevi sakinleri katıldı.​​​​​​​

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