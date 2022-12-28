Yalova Emniyet Müdürü Topaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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YALOVA (AA) - Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihlerini yaptı.

Topaloğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflarını detaylı şekilde inceledi.

Fotoğrafların bir birinden güzel olduğunu ifade eden Topaloğlu, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre yaşam kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" ve spor kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası" fotoğrafını oyladı.

Fotoğraflar arasında tercih yaparken zorlandığını belirten Topaloğlu, AA'nın geleneksel hale getirdiği oylamada bulunan tüm fotoğrafları çok beğendiğini aktardı.



AA'nın dünya ve ülke gündemini kamuoyuna en hızlı şekilde aktarmada çok değerli hizmetleri bulunduğuna da dikkati çeken Topaloğlu, "Fotoğrafların hepsi bir birinden güzel. Tercih yapmak çok zor oldu. Bu çalışmada emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

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