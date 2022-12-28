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Yalova'da narkotik operasyonlarının vazgeçilmezi "hassas burunlar"

AA

Yalova'da narkotik operasyonlarının vazgeçilmezi "hassas burunlar"

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ - Yalova Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik operasyonlarında yararlanılan eğitimli köpekler, aramalardaki başarılarıyla ekiplerin vazgeçilmezi oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Yalova'ya gönderilen 3 köpekten "Zeytin" ve "Gölge" narkotik, "Titan" ise bomba arama görevlerinde kullanılıyor.

Her gün eğitime tabi tutulan köpekler, ihtiyaç halinde kısa sürede görev yerlerine sevk ediliyor. Titizlikle bakımları yapılan ve sağlık kontrolleri aksatılmayan köpekler, aramalar ve yol kontrollerinde hassas burunlarıyla polise yardımcı oluyor.

Polis memuru Kemal Börklü, AA muhabirine, 27 yıllık meslek hayatının son 12 senesinde köpek eğitmeni olarak görev yaptığını söyledi.

Mesleğe başlamadan önce köpeklere karşı aşırı ilgisinin olduğunu, evlerinde köpek beslediklerini belirten Börklü, işini severek yaptığını dile getirdi.

Her köpeğin emniyet faaliyetlerinde kullanılamadığını ifade eden Börklü, "Bizim köpekte aradığımız özellikler; arama ve oyun oynama. Belçika, Alman kurdu, Alman çoban köpeği, golden retriever, labrador cinsi köpekler genelde görev köpeği olarak kullanılıyor." dedi.

Görev köpeklerinin eğitiminin anne sütünden kesildikten sonra başladığını aktaran Börklü, 3, 6, 9 ve 12'nci aylarda köpeklere bazı testler yapıldığını anlattı.

Börklü, 12'nci ayı doldurduktan sonra branşlara ayrılan köpeklerin testleri geçmeleri halinde görevlerde kullanılmaya başlandığını, bir görev köpeğinin 8 ila 10 yıl sonra emekli edildiğini kaydetti.

Türkiye'de narkotik, patlayıcı arama, deprem, iz takip gibi alanlarda 13 branşta köpeklerden faydalanıldığına işaret eden Börklü, şunları anlattı:

"Zeytin, Van'da doğdu. Zeytin ile 6 yıldır görev yapıyorum. Her sabah ve öğleden sonra rutin olarak antrenmanlarımız var. Bana göre kendi evladım gibi. İnsan kendi evladına 'kötü' diyemez. Zeytin gayet iyi bir köpek. Sağlığı da kendisi de gayet iyi. Köpeklerde koku alma duyusu hiçbir canlıyla kıyaslanmayacak kadar gelişmiştir. Bu nedenle köpek kullanırız. Aslında köpekleri eşsiz kılan sadece koku alma duyuları değil bununla beraber kokuları ayırt etme özellikleridir. Zeytin bir ortama girdiği zaman ortamdaki tüm kokuları alır ama kendi eğitimini aldığı kokuyu ayırt edip o kokuya gider."

Börklü, Ankara Gölbaşı'nda bulunan Köpek Eğitim Merkezi'nden Yalova'ya gönderilen köpeğin dünyaya getirdiği 7 yavruyla görev köpeği olabilmeleri için titizlikle ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

- Uyuşturucu saklamak için fayans altına yapılan gizli bölme Gölge'ye takıldı

Polis memuru Cengiz Kazak ise 27 yıllık meslek hayatının tamamını köpek eğitmeni olarak geçirdiğini belirtti.

Gölge'nin birçok görevde aktif rol aldığını, birbirinden zor ve ilginç gizli bölmelerin bulunmasında büyük katkı sunduğunu dile getiren Kazak, şöyle konuştu:

"Gölge ile bir mahalleye gittik. Arama yaptığımız evin banyosunda duvara yapışık fayanslar vardı. Fayansın kenarı normal şekilde derz ile kapalıydı. Gölge dönmeye ve yukarıya tepki vermeye başladı ama nereye tepki verdiğini ben anlayamadım. 'Nerede oğlum?' diye seslendim. O bir kare fayansın üzerine gitti ve o fayansa tepki vermeye başladı. Ancak fayans gayet yerli yerinde ve olumsuz bir değişiklik yoktu. Elimde fayansa vurduğumda arkasından tokluk bir ses gelmedi. Gölge'yi çıkardım ve arkadaşlardan fayansların arkasına bakmalarını istedim. 'Olmayabilir ama köpek aşırı tepki veriyor' dedim. Arkadaşlar ellerindeki materyallerle kontrol etti ve fayanslar açıldığında arkasında uyuşturucu madde çıktı. Biz de Gölge'yi ödüllendirdik."

Mersin'de doğan Gölge'nin, kendisine 4 aylıkken verildiğini anlatan Kazak, köpeğin hiperaktif olması nedeniyle bazen zorlandıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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