Çınarcık'ta zincir marketler denetlendi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde raflardaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.
Ürünlerin etiket fiyatlarını da dikkatle takip edip not alan zabıta ekipleri, seçilen ürünlerin daha sonra kasa fiyatlarını inceledi.
İlçe halkının daha rahat ve güvenilir piyasa şartlarında alışveriş yapabilmelerini sağlamak maksadıyla denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.