Yalova'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Altınova'nın Tavşanlı beldesinde bir iş yerinden bir adet altın kolye ve 9 bin lira para çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri ortaklaşa çalışma başlattı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, iş yeri güvenlik kameraları ve tanık beyanlarından şüphelinin A.Ç. olduğunu tespit etti.

Aynı gün Tavşanlı beldesinde yakalanan A.Ç'nin yapılan üst aramasında altın kolye ve 9 lira paranın yanı sıra üç işyerinden çaldığı 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu ve 1 adet fotoğraf makinası ele geçirildi.

Altınova İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen A.Ç. tutuklandı.

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