Armutlu'da öğrenciler için kermes düzenlendi

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde Avukat Necati Toker İlkokulu tarafından ailesi ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenlendi.

Öğretmenler, Okul Aile Birliği ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze" adlı kermes ilgi gördü.

Okul müdürü Sabahattin Ata, yaptığı açıklamada, yaklaşık 300 ürünün satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelirle öğrencilerin kıyafet, kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Kermese, Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, kurum müdürleri, AK Parti İlçe Kadın Kolları yönetimi, siyasi parti temsilcileri ve veliler katıldı.

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