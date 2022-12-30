Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

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YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.U'nun yılbaşında eğlence mekanlarında satmak üzere İstanbul'dan uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Osmangazi Köprüsü Altınova Gişeleri'nde şüpheliye bu kişiye ait otomobilde arama yapan ekipler, müzik sistemi içine gizlenmiş 85 gram metamfetamin ve 169 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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