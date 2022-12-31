Engelliler yaptıkları takıların gelirini şehit ailelerine bağışlıyor

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YALOVA (AA) - Yalova'da takı üzerine eğitim sürecini tamamlayan engelliler, sergide sattıkları takıların gelirini şehit ailelerine bağışladı.

Yalova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve engellilerin çalıştığı Engelsiz Kafede açılan sergide, bir birinden güzel takılar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yalova Belediyesi ile HANRA Doğaltaş ve Takı Firması işbirliği kapsamında tüm geliri şehit ailelerine bağışlanan özel gençlerin el emeği göz nuru takı, bileklik, kolye, tespih ve seramik boyama ürünleri yoğun ilgi gördü.

Firma yetkilileri Nagihan Atik ve Kübra Altun'un eğitim ver engelliler, ziyaretçiler tarafından satın alınan ürünlerin gelirini şehit ailelerine bağışladı.

Duyarlı davranışlarından dolayı engelli gençlere teşekkür eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, özel gençlerle gurur duyduklarını söyledi.

YABELTAŞ ve Yalova AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Celal Özel ile şirket Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Çelik ise, anlamlı sergi için özverili çalışmalarda bulunan özel gençler ve firma yetkililerine teşekkür etti.

Serginin açılışına, Vali Muammer Erol, siyasi parti temsilcileri, kamu müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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