Yalova'da yeni yıl öncesi kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'da jandarma ekipleri yeni yıl nedeniyle kaçak ve sahte alkol ticaretinin önlenmesi amacıyla denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il genelinde içki satışı yapılan yerler ile eğlence merkezlerinde kaçak ve sahte içki üzerine denetim gerçekleştirdi.



Alkol ürünleri satılan iş yerlerinde şişelerdeki bandrollerin yasaya uygunluğu, işletmelerin evrak yönünden yeterliliği ve hijyen kurallarına uygunluğunu inceleyen ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



Alkol tüketeceklerin bandrolsüz, merdiven altı üretilmiş ürünlerden uzak durmaları konusunda uyaran ekipler, şüphelendikleri ürünlerle alakalı ise ihbarda bulunmalarını istedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.