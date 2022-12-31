Çınarcık'ta görev başındaki kamu çalışanlarına yeni yıl ziyareti

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YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde idareciler, görevleri başındaki kamu personelinin yeni yılını kutladı.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, beraberindeki heyetle ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ederek çalışanların yeni yılını tebrik etti.

Soyer, Çınarcık Devlet Hastanesi Acil Servisi, Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve zabıta noktasında görevli personellere iyi bir yıl diledi.

Çalışanlara meyve ve kuruyemiş sepeti hediye eden Soyer'e, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Günay, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kenan Balkaya, Çınarcık Kent Konseyi Başkanı Tuncay Okatan, Zabıta Müdürü İrfan Bağdat ile Kültür ve Sosyal İşler Şefliği personeli eşlik etti.

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