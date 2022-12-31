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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da kaykay pisti hizmete açıldı

AA

Yalova'da kaykay pisti hizmete açıldı

YALOVA (AA) - Yalova'da gençlerin talepleri doğrultusunda yapımı tamamlanan kaykay pisti düzenlenen törenle açıldı.

Gençlerin talebi doğrultusunda 17 Ağustos Parkı'nda yapılan 600 metrekarelik kentin ilk kaykay pisti, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un katılımıyla açıldı.

Gençleri hayallerine kavuşturması nedeniyle Tutuk'u kutlayan Akyol, pistin modern dünya standartlarında olduğunu belirterek, gençlerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilmelerine olanak sağlayacak olan pistin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Tutuk ise gençlerin hayallerini süsleyen, onların güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilmelerine olanak sağlayacak kaykay parkını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tesisi gençlerin can güvenliğini düşünerek inşa ettiklerini, paten yapan gençlerin güvenli ortamda adrenalin yaşamasını amaçladıklarını söyleyen Tutuk, "Şehrimizin hemen her köşesinde, her mahallesinde çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptığımız park, bahçe, halı saha, çok amaçlı spor sahaları gibi çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Gençlerimizin ve çocuklarımızın talepleri bizim için öncelikli. Yalova'da olmayan ilk kay kay parkını açıyoruz. İçinde 9 ayrı modülün olduğu 600 metrekarelik kaykay parkımızı gençlerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla sosyal proje üretmeye devam edeceklerini kaydeden Tutuk, gençlere yönelik projelerin 2023 yılında da artarak devam edeceğini bildirdi.

Açılış sonrası gençlerin büyük ilgi gösterdiği açılışta profesyonel kaykay ve patenciler gösteri yaptı. Akrobatik gösteriler yapan patenciler, adeta nefesleri kesti. Bisiklet, paten ve kaykaylar ile yapılan gösteriler büyük alkış aldı.

Gösterilerin ardından rap müzik sanatçısı Sept, gençlere konser verdi. Konserin ardından sanatçıyı kutlayan Belediye Başkanı Tutuk, gençlere ve çocuklara kay kay ve paten hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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