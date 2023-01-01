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Yalova Valisi Erol, görevdeki personelin yeni yılını kutladı, yılın ilk bebeğini ziyaret etti

AA

Yalova Valisi Erol, görevdeki personelin yeni yılını kutladı, yılın ilk bebeğini ziyaret etti

YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, beraberindeki protokolle yeni yıla görev başındaki emniyet, jandarma, sağlık ve belediye ekiplerini ziyaret ederek girdi.

Vali Erol, beraberinde AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Binici, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Sağlık Müdürü Emrah Eray ve kurum müdürleriyle ilk olarak 112 Acil Komuta Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada görev yapan ekiplerin yeni yılını kutlayan protokol, daha sonra Çınarcık kara yolundaki uygulama noktasında görevli jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı. İl Jandarma Komutanı Binici, yılbaşı gecesi için aldıkları önlemleri anlattı.

Ekiplerin yeni yılını kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Vali Erol ve beraberindekiler, daha sonra yeni yapılan 400 yataklı hastanede yeni yılın ilk bebeği Hasan Eymen'i ziyaret etti.

Eymen bebeğe hediyesini protokol adına Milletvekili Meliha Akyol taktı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Büyükgümüş, kentin gurur eserlerinden biri olan yeni hastanede dünyaya gelen Eymen bebeği ziyaret ettiklerini belirtti.

Büyükgümüş, "Eymen bebek bu gece doğarak 2023'ün ilk mutlu güzel haberlerinden birini verdi. Güzel, verimli, çok gayret ettiğimiz bir yılı hep birlikte geçirdik. Önümüzdeki yılda bu hizmetlerimizi daha da ileriye götürecek çalışmaları hep birlikte yapacağız. 2022 yılı üzüldüğümüz, kötü hadiselerin yaşandığı, savaşlarla büyük dramlarla yüzleştik ama ülkemiz bütün bu cenderenin içerisinde dirayetli yönetimiyle, milletimizden aldığımız güçle, eser siyasetiyle yolumuza devam ettik. Bugün de bunun Yalova'mızdaki en abide noktalarından birinde hastanemizdeyiz. Burada hasta kardeşlerimizi ziyaret ettik. Yeni doğan ünitesinde Hasan Eymen bebeğimizin mutlu haberini aldık. İnşallah bereketle, mutlulukla 2023'te de Yalova için, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hastane ziyaretinin ardından Yalova-Bursa kara yolundaki uygulama noktasına geçen protokol, İl Emniyet Müdürü Topaloğlu'ndan alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi alındıktan sonra Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne geçti..

Yalova Polis Merkezi, zabıta noktası ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda görevli ekiplerin yeni yılının kutlanmasıyla program son buldu.

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