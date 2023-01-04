Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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YALOVA (AA) - Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercihlerini yaptı.

Tutuk, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğrafına oy veren Tutuk, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.

Kategorilerdeki fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyleyen Tutuk, seçkide fotoğrafları bulunan muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Tutuk, "Anadolu Ajansı, bizim dünya markamızdır. Bu ekibin içinde bulunan, bu kuruluşumuzda görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tüm fotoğraflar birbirinden güzel. Ben, fotoğrafları seçerken özellikle milli duygularımıza tercüman olan kareleri seçtim." ifadelerini kullandı.

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