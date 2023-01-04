Yalova'da fabrikada istihdam edilecek engellilere ahşap silah kabzası üretimi öğretiliyor

YALOVA (AA) - Yalova'da 12 engelli bireye, 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapan firmada ahşap silah kabzası üretimi yapmaları için kurs veriliyor.

Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği, İŞKUR ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursun tanıtımı, Kirazlı Sanayi Sitesi'nde firmanın tesisinde gerçekleştirildi.

Firmayı gezerek üretimle ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Muammer Erol, kurs gören engellilerle ahşap kabza zımparalayıp sohbet etti.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İstihdam ve Ayrımcılık Sekreteri ve Spastik Engelliler Federasyon Başkanı Murat Arslanhan, gazetecilere, engellilerin mesleki eğitimine yönelik bu çalışmanın sıradan bir kurs olmadığını söyledi.

Arslanhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engellilerin yapabileceği el becerisine yönelik bir meslek alanı olduğu ve bundan sonraki süreçte de maddi kazanç sağlayacağı için biz de çok sıcak baktık. Şu an 12 kursiyerimiz eğitim görüyor. Bunların içinden de mesleğe yatkın, yeteneği elverişli olan arkadaşlarımız bu iş yerinde istihdam edilecek. Bu bizleri mutlu edecek. Tabii diğer arkadaşlarımızın da istihdama katılması için biz elimizden geleni yapacağız ama en azından yüzde 50 civarında istihdamı göz önüne aldık."

Fabrika yetkilisi Mustafa Kozluoğlu da 35 yıl önce kurdukları firmayı yurt dışından gelen yoğun talepleri karşılamak için büyüttüklerini dile getirdi.

Özel silah kabzaları imalatı yaptıklarını ve yaklaşık 40 ülkeye ürün gönderdiklerini anlatan Kozluoğlu, şunları kaydetti:

"En çok el becerisi olan kişilerin yapması gereken işimizde sağlıklı insanlardan ziyade engelli arkadaşlarımıza bu mesleği öğretebilirsek çok iyi olur diye düşündüm. Böylece hem bize faydaları olur hem de özgüvenleri artmış olur. Bu fikrimi Murat Bey'e söyledim. Onun da katılmasıyla bunu başardık ve 3-5 arkadaşımızı inşallah yakında istihdam edeceğiz. Bu bir başlangıç. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek."

Kursiyerlerden Nuri Keleş, kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ederek, kurstan memnun olduklarını belirtti.

İşaret diliyle duygularını aktaran İsmetcan Baygın ise kursa gelmeden önce işin zor olacağını düşündüğünü ancak kolay olduğunu gördüğünü anlattı.





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