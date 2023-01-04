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Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

YALOVA (AA) - Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercihlerini yaptı.

Soyer, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var", çevre yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafına oy veren Soyer, spor kategorisinde de Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafını oyladı.

Fotoğraflarda emeği bulunanları tebrik eden Soyer, oylama için seçim yapmakta zorlandığını, her karenin kendine özgü bir öyküsü olduğunu söyledi.

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