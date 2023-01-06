Yalova'da lokanta inşaatından hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

YALOVA (AA) - Yalova'da lokanta inşaatından malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli, 37 güvenlik kamerasının görüntüleri incelenerek yakalandı.
Rüştempaşa Mahallesi'ndeki inşaattan ağaç kesiminde kullanılan testere, gönye, matkap ve benzeri malzemelerin çalınmasıyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki iş yerleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi'ne ait 37 kameranın görüntülerini inceleyen ekipler, zanlı R.A'yı gözaltına aldı.
İnşaattan çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.