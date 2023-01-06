Yalova'dan gemilerle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da, Ro-Ro limanında Fransa ve İtalya'ya düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan Ro-Ro limanında şirketlerin iş takipçisi olarak çalışan 4 kişinin göçmen kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Adli makamlardan alınan izin doğrultusunda takibe alınan şüphelilerin, kişi başı 16 bin dolar karşılığında yabancı uyrukluları Ro-Ro gemilerine bindirerek İtalya ve Fransa'ya gönderdikleri tespit edildi.

Yalova ve İstanbul'da 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların yanlarında 3 cep telefonu, iki flaş bellek, iki CD ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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