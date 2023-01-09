Armutlu Belediye Başkanı Tokat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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YALOVA (AA) - Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercihlerini yaptı.

Tokat, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çitfçi'nin "Operasyon başlıyor", çevre yaşam kategorisinde Elena Ermolina'nın "Renklerin dansı" fotoğrafına oy veren Tokat, spor kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğrafını oyladı.

Seçim yapmakta zorlandığını ve fotoğrafların bir birinden anlamlı olduğunu ifade eden Tokat, seçkide fotoğrafları bulunan muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.



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