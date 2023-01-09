Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu kente otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ç.Ö'nin kullandığı aracı durduran ekipler, dedektör köpek "Zeytin" eşliğinde yapılan aramada, kaporta kapağı altında 631 gram skunk ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan ekiplerin kontrol ve denetimlerinde kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 13 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.