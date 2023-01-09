Yalova'da sahte dolarla yakalanan zanlı tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da bir döviz bürosunda sahte 50 dolar bozdurmak isterken yakalanan zanlının üzerinden sahte 18 bin 900 dolar çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürenlere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan döviz bürosunda sahte 50 dolar bozdurmaya çalışan M.A. gözaltına alındı.
M.A'nın üst aramasında sahte 18 bin 900 sahte dolar bulundu. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.