Yalova’da kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

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YALOVA (AA) – İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı’nda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 17 ACL 452 plakalı tır İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı’nda kontrolden çıkarak yan devrildi.



Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Yaralı Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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