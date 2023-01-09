Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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YALOVA (AA) - Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercihlerini yaptı.

Oral, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafına oy veren Oral, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafını oyladı.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Oral, başta seçkilerin bir araya gelmesinde emeği olan muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

AA'yı kutlayan Oral, "Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri aktarmada önemli bir görevi yürüten Anadolu Ajansı, bizim dünya markamızdır. Bu markanın içerisinde görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de en içten duygularımla kutluyorum. Açıkçası tüm fotoğraflar birbirinden güzel ve anlamlı. Ben de fotoğrafları seçerken çok zorlandım. Seçim yaparken birçok kare arasında kaldım. Bu kareleri sunan Anadolu Ajansı ve emeği olan arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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