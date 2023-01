Yalova Valisi Erol'un, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla gücünü kamuoyu desteğinden alarak, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağladığını hatırlattı.

Milletin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşların haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerin, ülkenin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunduğuna değinen Erol, şu ifadelere yer verdi:

"Zor şart ve imkanlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. Bu anlamda, ilimizde görev yapan basın mensuplarımızın üzerlerine düşen görevi ziyadesiyle yaptığına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, her zaman ve her fırsatta devletinin, milletinin ve bayrağının yanında yer alan İlimizdeki bütün çalışan gazetecilerimizi tebrik ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."

